Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta no fim da tarde dessa segunda-feira (21) em um motel no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A principal suspeita é de que ela tenha tido uma intoxicação por inalação de “loló” — entorpecente baseado em clorofórmio e éter.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 32 anos, que se apresentou como amigo da vítima, contou que os dois chegaram ao motel por volta das 16h45, na avenida Portugal. Ele relatou que ambos usavam a substância e que, durante o ato sexual, a mulher passou mal e desmaiou.

A gerente do estabelecimento informou que não percebeu nenhum comportamento fora do comum, nem ouviu discussões no quarto do casal.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos iniciais, constatou que não havia sinais aparentes de violência no corpo da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Fonte: Itatiaia