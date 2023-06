Um homem de 34 anos foi preso suspeito de extorquir e furtar carros de mulheres, vítimas de um golpe por aplicativo de relacionamento, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele é investigado por, pelo menos, dez furtos de veículos, mediante fraude, extorsão e coação. O homem se apresentava como policial civil e usava o aplicativo para atrair as vítimas.

Nesta quarta-feira (28) a Polícia Civil (PCMG) cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de 10 meses. Em março deste ano, o homem chegou a ser preso em flagrante após intimidar uma das vítimas que denunciou o furto do carro dela à polícia.

As apurações apontam que após alguns encontros com o homem enganava as mulheres até conseguir furtar o veículo delas. Ele teria, inclusive, cometido o crime na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Uberlândia.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Hoje em Dia