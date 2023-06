Um vídeo mostra o momento em que um homem entra em um prédio com uma menina de 12 anos dentro da mala na Asa Norte, Distrito Federal. Ele foi preso, nesta quinta-feira (29), sob as acusações de sequestro e estupro da adolescente.

As imagens de câmera de segurança mostram o homem, de 42 anos, empurrando uma mala com um tecido sobre ela. Ele passa pelo saguão empurrando-a com pouco cuidado e sobe para o apartamento.

Segundo informações da Polícia Civil, a adolescente teria sido raptada na saída do colégio em Jardim Ingá, no entorno do Distrito Federal. Ainda segundo a corporação, foram encontrados diversos materiais pornográficos na residência. E a vítima foi encontrada seminua na cama, algemada e com escoriações pelo corpo.

A menina de 12 anos contou aos policiais que uma mulher ajudou-o no rapto colocando um pano na boca da menina. A suspeita é que seja a namorada do homem, que foi preso em flagrante e alegou que “não havia feito nada” com a adolescente e que “estava apenas conversando [com ela]”.

Nas redes sociais, o suspeito publica conteúdos relacionados a viagens, livros e até já fez uma postagem contra a pedofilia. (Com informações de R7)

Fonte: O Tempo