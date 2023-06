Na tarde desta quinta-feira (29), o 5° Pelotão de Bombeiros foi acionado para salvamento de uma vítima que caiu dentro de uma fossa, na avenida Primeiro de Maio, no bairro Alvorada, em Formiga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tudo ocorreu quando um adolescente, de 13 anos, caiu dentro de uma fossa, que cedeu, em seguida seu amigo, de 13 anos, na tentativa de salvá-lo, não obtendo sucesso acabou caindo dentro da mesma fossa. Em seguida, a avó de um dos garotos, de 85 anos, na tentativa de retirá-los, acabou caindo também dentro da fossa.

Com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros no local, foi constatado que os dois adolescentes conseguiram sair por meios próprios, de dentro da fossa. Um deles, sofreu escoriações e foi conduzido pelo Samu, para atendimento médico. O outro foi avaliado, na presença de seus responsáveis, os quais ficaram de encaminhá-lo, posteriormente, para unidade de saúde.

A idosa foi fatalmente lesionada, ficando submersa na fossa sob placas de cimento que desabaram.

Para a finalização do resgate foi necessário a sucção dos dejetos, a qual foi efetuada com a ajuda da equipe do SAAE de Formiga.

Compareceram ao local, juntamente com as guarnições do Corpo de Bombeiros Militar, guarnições da Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil.

Fonte: Corpo de Bombeiros