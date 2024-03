O sonho de uma família piumhinese, que sonhava desbravar parte do Brasil viajando em uma Kombi Motorhome, foi interrompido na tarde de sexta-feira (15) por uma tragédia próximo a cidade de Porto Nacional em Tocantins (MG).

No dia 27 de janeiro, Gilvanei de 43 anos, e sua esposa Pricila Ariane da Silva, 36 anos, juntamente com as filhas Luana vieira Souza Silva, 15 anos e Letícia Vieira Souza Silva, 7 anos, iniciaram o sonho de conhecer parte do país, saindo de Piumhi, passando por Franca, Uberlândia, Caldas Novas, Piracanjuba, Brasília, Chapada dos Veadeiros, Rio Azuis e Natividade com destino a Palmas.

Eles estavam há 40 dias na estrada e no momento que viajava de Silvianópolis para Porto Nacional (TO), o motorista encostou a Kombi devido ela apresentar um problema.

Gilvanei conta que, parou, pegou uma água com sua esposa para beber e ela o informou que estava saindo uma fumaça atrás da Kombi.

‘’Quando fui olhar, o fogo já estava alto na traseira do veículo, queimando tudo. Tiramos nossas filhas, os documentos, os celulares e uma motocicleta que estava em cima e logo houve uma explosão”, citou Gilvanei.

Graças a Deus ninguém se feriu e restou somente a carcaça do veículo que não tinha seguro e será vendido para o ferro velho.

Dea cordo com informações da rádio 104 FM, a família busca ajuda para voltar para Piumhi.

Quem puder ajudar pode contribuir com qualquer quantia via pix, no CPF 07770327679 em nome de Priscila Ariane da Silva.

Fonte: Rádio 104 FM