No último fim de semana, uma aeronave ultraleve foi vista realizando passeios rasantes nas praias de Guaratuba e Itaguaré, em Bertioga, litoral de São Paulo. Segundo testemunhas, o avião realizou manobras e pousos muito perto de banhistas. A prefeitura da cidade diz que a prática é irregular e que o monomotor não tinha licença para tais atos.

Em depoimento dado à TV Tribuna, uma moradora do Residencial Guaratuba, localizado dentro da praia do mesmo nome, diz ter levado um susto com a cena presenciada enquanto saía para caminhar: “Eu tomei um susto. Ele não faz muito barulho, e de repente eu vi o avião vindo, baixo, baixo, baixo, e pousando na faixa de areia”.

Ainda de acordo com a mulher, o avião fez manobras em círculos durante passeios que duravam entre dois e três minutos. A moradora também relatou que haviam pessoas na aeronave mas que não sabia, exatamente, quantas eram. Além disso, afirmou que após perceber que estava sendo filmado, o piloto passou a pousar na praia de Itaguaré, vizinha a de Guaratuba.

A Prefeitura de Bertioga afirmou à reportagem que a ação realizada pela aeronave é ilegal, visto que é proibido o pouso na faixa de areia com exceção à situações de emergência. A administração municipal também esclareceu que os órgãos responsáveis pelo que ocorre em solo bertioguense são as Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, Meio Ambiente, e Segurança e Mobilidade, mas que durante o período em que o avião esteve no ar, a fiscalização deve ser da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura de Bertioga, o decreto nº 3.899 de 1º de abril de 2022, proíbe a decolagem e pouso de ultraleves, parapentes, paragliders e outros tipos de equipamentos de voo livre nas áreas públicas da cidade sem autorização prévia. Além disso, a pasta revelou que não recebeu nenhuma solicitação para a realização de tal ato, comprovando assim a sua ilegalidade.

Em nota, a Anac afirmou que não é possível a identificação da aeronave pelas imagens e que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) é o responsável pelo controle do tráfego aéreo no território brasileiro.

