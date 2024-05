Uma lancha com seis ocupantes explodiu na altura do arco do canal, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, deixando todos gravemente feridos, entre eles três crianças.

De acordo com a Guarda Marítima, o acidente ocorreu por volta das 11h07 desta sexta-feira (10), no momento em que agentes da Guarda faziam um treinamento com a PM e Marinha.

Na lancha estavam o condutor da embarcação, de 30 anos; e um casal, de 29 e 34 anos, com os três filhos: dois meninos, de 5 e 8 anos; e uma menina, de 10 anos de idade. A família é da cidade de Itaguara, no estado de Minas Gerais.

A Guarda Marítima disse ainda que usou uma embarcação para prestar os primeiros socorros. Agentes da Polícia Ambiental informaram que também pularam na água para socorrer as vítimas, assim que viram a explosão.

“Todos ficaram feridos, queimaduras de terceiro grau. As crianças ficaram bem queimadas, a mãe se machucou bastante, as pessoas ficaram bem machucadas”, disse Ricardo Medina, inspetor da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio.

Os feridos foram levados até o deck e encaminhados em uma ambulância para o Hospital Central de Emergência (HCE). Antes das 13h, a Prefeitura informou ao g1 que as vítimas já se encontravam no centro cirúrgico do Hospital São José Operário, em estado grave.

A Guarda disse ainda que havia cheiro de gasolina na embarcação. Pessoas no local chegaram a fazer áudio narrando o que viu. “Motor explodiu. Subiu o motor. Até saiu da lancha o motor”.

Fonte: G1