Um homem de 29 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (10), em Lavras, no Sul de Minas, suspeito de estuprar as próprias filhas que tinham 5 e 6 anos na época do crime. A mãe das crianças foi quem denunciou o crime, em abril deste ano.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apontam que os abusos ocorreram por dois anos na casa onde a família vivia em Lavras. Foram produzidos laudos periciais de violência sexual e relatórios psicológicos de escuta das crianças, que indicaram as práticas criminosas cometidas de forma constante.

Com as denúncias em mãos, a Polícia Civil representou, então, pelo mandado de prisão contra o investigado, medida atendida pela Justiça e cumprida nesta sexta. Na delegacia, o suspeito permaneceu em silêncio sobre os fatos, de acordo com a instituição.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Hoje em Dia