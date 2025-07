Os fãs da franquia “Velozes e Furiosos” já devem ter conhecimento de qual carro vamos falar. No terceiro filme, “Desafio em Tóquio”, a Universal encomendou a construção de um Mazda RX-7 FD para a Veilside, famoso fornecedor japonês de kits de carroceria. Agora ele foi vendido em um leilão.

O fundador da empresa Hironao Yokomaku e sua equipe instalaram seu kit de carroceria larga “Fortune” de aparência agressiva, adicionando mais de 200 mm à largura do carro; apenas o teto e a porta traseira permanecem do design original da Mazda.

O carro era dirigido por pelo personagem Han, interpretado pelo ator Sung Kang. Sua vida cinematográfica, contudo, chegou ao fim e o modelo foi vendido pela Bonhams Cars. O comprador do famoso Mazda RX-7 pagou, aproximadamente, R$ 7 milhões pela compra do carro cinematográfico.

Com o carro, o dono levará para casa recordações vivas das gravações, como marcações de produção da Universal Studios, que ainda estão presentes: rótulos ‘#71 HANS’ na porta do passageiro juntamente com as marcas deixadas pelos suportes da câmera usados durante as filmagens.

O RX-7 tem rodas Andrew Premier Series Racing Evolution 5 de 19 polegadas com pneus Pirelli P Zero Nero. Segundo a Bonhams, o carro tem cerca de 280 cv de potência e 1.050 kg de peso. Antes do leilão, o carro recebeu uma nova embreagem, novos freios e um sistema de escape Blitz Nur-Spec.

Em abril de 2025, o carro foi verificado por especialistas para garantir que estava funcionando bem. Como está parado há algum tempo, o novo proprietário deverá realizar alguma manutenção antes que o carro seja dirigido novamente.

Fonte: Rodrigo Barros/CNN Brasil