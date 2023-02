Um idoso, de 63 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto, no final da tarde dessa quinta-feira (16), no povoado de Barreira, zona rural de Carmo da Mata (MG).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), dois homens teriam abordado o idoso na porta da fazenda dele perguntando sobre propriedades à venda na região. No final do dia, a dupla voltou com um terceiro comparsa.

Eles anunciaram o assalto. O fazendeiro, então, chamou por socorro. Ao pedir ajuda, um dos bandidos atirou na cabeça do idoso. O trio fugiu.

O idoso foi socorrido pela filha e o genro. Ele foi levado para o Hospital de Oliveira, porém não resistiu.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados e a PMMG segue com o rastreamento para localiza-los.

