Os professores e engenheiros agrônomos Prof. Dr. Vitor Oliveira Rodrigues e Profa. Dra. Soraya Marx Bamberg, juntamente do aluno do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG e estagiário, Marcelo Augusto Fernandes, publicaram um artigo na revista Cooperbom em Campo, na edição 36 de novembro de 2023.

O texto fala sobre “Qualidade das sementes em forrageiras” e descreve como os avanços tecnológicos na agricultura conferiram ao produtor rural uma maior capacidade de produção de alimentos e explica o papel que as forrageiras desempenham na nutrição do gado.

Também traz uma análise da pureza das sementes e da aquisição de sementes de forrageiras de alta qualidade, além de explicar por que elas são um investimento inteligente para qualquer produtor rural.

Confira a matéria aqui.

Fonte: Unifor-MG