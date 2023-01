A equipe do Banco de Alimentos de Formiga (BMA) realizou, neste sábado (31), a última atividade do projeto Feira Solidária de 2022.

Ao longo do ano, a equipe esteve presente na Feira Livre todos os sábados, recolhendo junto aos feirantes a doação de alimentos não comercializados e encaminhando à rede socioassistencial do município: Casa da Criança e do Adolescente, Asilo São Francisco, Santa Casa, Residência Inclusiva, Casa do Apoio em BH e, eventualmente, paróquias, associações e entidades que realizaram eventos beneficentes nesse último ano.

De acordo com a diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, o projeto Feira Solidária existe há seis anos e sempre contou com o apoio e generosidade dos produtores feirantes e também da Rádio Feira (Serginho Landico), para divulgação das ações.

“Nossa gratidão aos feirantes, parceiros fiéis que nos ajudam a cumprir a missão de promover a segurança alimentar em nossa cidade. Obrigada também aos colaboradores do BMA, que todos os sábados, com chuva ou sol, frio ou calor, estão empenhados em buscar o alimento onde sobra e levar onde falta. Em 2023 continuaremos firmes em nossa missão. Deus os abençoe!“ – enfatizou a diretora.

