Na tarde desta sexta-feira (16), Luiz Felipe Scolari informou aos gestores do Athletico-PR que aceitou a proposta do Atlético e vai assinar com o Galo até o final de 2024.

O primeiro desafio do treinador será o duelo contra o Fluminense, na quarta-feira (21), às 21h30, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Com a saída de Felipão, o CAP demitiu o técnico Paulo Turra, que tinha sido efetivado no comando do Furacão em janeiro deste ano, após Luiz Felipe Scolari anunciar que estava se aposentando do cargo de treinador. Aos 49 anos, Turra trabalha ao lado de Felipão desde de 2017.

De acordo com as primeiras informações após a demissão, o jovem treinador quer seguir a carreira e teria recusado o convite para integrar a nova comissão técnica de Felipão, no Galo.

Sem Turra, Carlos Pracidelli será o auxiliar de Felipão. No Athletico-PR ele exercia a mesma função. Pracidelli foi jogador do time paranaense em 1988, sendo campeão estadual pelo clube.

Para inscrever o treinador, o Atlético informou que acertou de forma amigável a saída de Eduardo Coudet. Com relação a multa contratual, ambas as partes ficam isentas, sem a necessidade de ressarcimento.

“Juntamente com Coudet, deixam o Galo os membros da comissão técnica: Ariel Broggi, Diego Monarriz, Octavio Manera, Guido Cretari e Carlos Miguel Fernández, a quem agradecemos. O Clube dá o assunto por encerrado e se dedica com foco total às competições que seguem na temporada – Libertadores e Brasileirão”.

