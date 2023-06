Ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor Anderson Silva disse que evangélicos devem pedir a Deus para quebrar mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal deve investigar o caso, pois a fala incita a violência e é “criminosa”. A informação foi dada pelo ministro em resposta à publicação do Correio sobre o assunto no Twitter, nesta sexta-feira (16).

“Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: ‘Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus’. A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal”, disse Flávio Dino.

A declaração do pastor Anderson foi feita no podcast Tretas e Diálogos, transmitido no YouTube do pastor, no dia 17 de maio, mas voltou a repercutir nas redes sociais nesta semana.

“A igreja diz: ‘ah, eu tô orando’. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra”, afirmou Anderson. “Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: “Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade”. Parece que a gente não tá crendo mais”, continuou.

Fonte: Correio Braziliense