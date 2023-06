Os serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook estão instáveis nesta sexta-feira (16). Houve um pico de cerca de 4,5 mil notificações no Downdetector só sobre problemas no envio de mensagens pelo WhatsApp nesta tarde. O site também registrou um aumento expressivo de reclamações sobre os outros serviços.

No Twitter, usuários estão reclamando que não conseguem enviar áudios pelo app de mensagens. Há relatos ainda de instabilidade no envio de imagens e figurinhas.

Fonte: O Tempo