O técnico Luiz Felipe Scolari deu nessa quarta-feira (17) a primeira declaração pública sobre a demissão do Atlético e afirmou ter sido pego de surpresa com a decisão da diretoria alvinegra, em 20 de março.

“Foi uma surpresa para mim. Ficamos em terceiro lugar no campeonato nacional e pegamos o time em sétimo, oitavo lugar, mas isso acontece no futebol. Segue a vida“, afirmou o treinador em entrevista à rádio Bandeirantes, de Porto Alegre.

Quando assumiu o Galo no lugar do técnico Eduardo Coudet, em 16 de junho do ano passado, o alvinegro ocupava, na realidade, a quarta posição no Campeonato Brasileiro.

Felipão comandou o Atlético em 41 jogos, com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54,5%. Com ele, o alvinegro fez 56 gols e levou 25.

Sem trabalhar desde que deixou o Galo, Felipão diz que tem sido procurado, mas nenhuma proposta o agradou. “Tenho recebido uma ou outra oferta para ser técnico de uma seleção, de um clube, mas não tem havido uma sequência na conversa. Então, não posso dizer o que vai acontecer.”

Fonte: O Tempo