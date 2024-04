O Corpo de Bombeiros de São Paulo criou recentemente uma plataforma de internet com cursos de prevenção que podem ser feitos por pessoas de todas as partes do Brasil.

A plataforma gratuita oferece treinamento iniciais para quem deseja aprender técnicas iniciais de combate a incêndios, primeiros socorros e até engasgamentos, por exemplo.

O foco dos cursos são crianças, jovens e adultos.

Pelo menos 50 mil usuários já se cadastraram no site da corporação, a fim de entender um pouco mais sobre as situações que, de uma hora pra outra, podem entrar no caminho de comunidades e famílias.

No curso para adultos, por exemplo, é possível conhecer as técnicas semelhantes as simulações presenciais realizadas nas sedes do Corpo de Bombeiros de todo o estado, em treinamentos para escolas e empresas.

Só no ano passado, mais de 100 mil alunos e funcionários aprenderam como agir em situações de risco. O acesso e a escolha dos cursos podem ser feitos pelo site .

Lei Lucas

O curso de engasgo, por exemplo, mescla aulas à distância e presenciais e ajuda as instituições a se prepararem para imprevistos e cumprir a Lei Lucas, aprovada em 2018, após a morte de um garoto de dez anos por engasgo numa escola de Campinas, no interior de SP.

A lei prevê o treinamento de funcionários no ambiente escolar da educação infantil e básica de todo o país, seja em escolas particulares ou públicas.

“É uma forma de fazer com que pessoas sejam salvas no futuro porque você tá capacitando uma pessoa hoje para que se de alguma forma ela se depare com uma emergência uma urgência dela ou de um familiar dela ela possa saber sendo ela criança adulto ou adolescente, como agir”, afirma ou chefe do Departamento de Operações dos Bombeiros, tenente-coronel Diógenes Martins Munhoz.

Fonte: G1