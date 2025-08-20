Um evento astronômico conhecido como lua negra está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (22), atingindo seu auge à meia-noite, nas Américas do Sul e do Norte. O fenômeno, embora natural e sem consequências práticas para o planeta, tem alimentado discussões nas redes sociais, especialmente por seu vínculo com lendas e interpretações religiosas sobre o fim do mundo.

A lua negra acontece quando duas luas novas ocorrem dentro de um mesmo mês. A lua nova, por sua vez, é a fase em que o satélite natural da Terra se posiciona entre o nosso planeta e o Sol, tornando-se invisível a olho nu, já que sua face iluminada está voltada para o lado oposto da Terra.

Essa configuração específica, quando repetida duas vezes no mesmo mês, recebe o nome popular de lua negra. Apesar do nome enigmático, o fenômeno não tem nenhum efeito prático sobre a Terra, segundo explicam especialistas.

Religiosos e grupos místicos, no entanto, frequentemente associam o evento a profecias e passagens bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. Essas interpretações, embora sem base científica, acabam ganhando repercussão online a cada nova ocorrência do fenômeno.

O professor de Física Walter Freeman, da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, esclareceu em entrevista ao jornal Daily Mail que não há fundamento para qualquer preocupação. “A lua negra nada mais é do que a segunda lua nova em um mesmo mês. Se a primeira acontece logo no início, pode haver tempo para que uma segunda ocorra antes do mês terminar. Do ponto de vista científico, é idêntica a qualquer outra lua nova“, afirmou o especialista.

De acordo com o site Time and Date, a lua negra poderá ser observada em grande parte do mundo entre os dias 22 e 23 de agosto. Embora não visível diretamente a olho nu, por tratar-se de uma lua nova, o evento ainda atrai atenção por seu simbolismo cultural.

Em resumo, a lua negra é um fenômeno astronômico recorrente e natural, sem implicações catastróficas. Ainda que envolta em mitos e interpretações apocalípticas, cientificamente ela é idêntica a qualquer outra lua nova. Para os interessados em astronomia e curiosidades do céu, o evento marca apenas mais uma peculiaridade do calendário lunar.

