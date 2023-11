Um dia após ser campeão da Libertadores com o Fluminense, o técnico Fernando Diniz voltou a focar na Seleção Brasileira. O treinador anunciou a lista de convocados, nesta segunda-feira (6), para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Entre os convocados, os jovens Paulinho, do Atlético, e Endrick, do Palmeiras, foram novidades da lista. Além deles, João Pedro, do Brighton, e Pepê, do Porto, também são surpresas da convocação.

Como era esperado, o camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr. ficou fora da lista. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, em 17 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu. A tendência é de que o craque brasileiro só retorne aos gramados na metade de 2024.

Veja a lista completa

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão), Renan Lodi (Olympique de Marselha)

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Fonte: Hoje em Dia