Aconteceu no último final de semana, a mais tradicional Festa de Congado de Formiga, a Festa do Rosário. Com apoio da Administração Municipal, por meio da secretaria de Cultura, o evento foi realizado pela Irmandade do Congado Nossa Senhora do Rosário e aconteceu de 19 a 21 de agosto com diversas atividades.

Na sexta-feira (19), com presença do Prefeito, Eugênio Vilela, e da Vice-prefeita, Adriana Prado, a festa teve início com a Missa Conga, na Igreja do Rosário. Logo depois os congadeiros e todo o público presente assistiu ao show da banda Congadar, de Sete Lagoas, que apresenta uma sonoridade de raiz africana, com as tradicionais caixas de congo, junto com o rock e o blues. Já no sábado e no domingo, a comunidade recebeu grupos de diversas cidades mineiras, como Oliveira, Campo Belo, Candeias, Araxá, Quartel Geral e outras, além dos formiguenses. A festa desse ano foi rica em estilos, pois contou com ternos de Catupé, Congo, Vilão, Moçambique e Marinheiro.

A festividade é registrada como Bem Imaterial do Município de Formiga e, por isso, conta com o apoio da Administração Municipal que se dá com a compra de gêneros alimentícios que são utilizados para alimentação que é servida gratuitamente aos congadeiros que participam do evento. Além disso, os recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural – FUMPAC são também disponibilizados para locação de estrutura de palco, tendas, banheiros químicos, equipamentos de sonorização e iluminação. Já a contratação da Banda Congadar foi realizada com recurso do FUMCULT – Fundo Municipal de Cultura. É importante ressaltar que a realização destas despesas tem aprovação dos respectivos Conselhos (COMPAC e COMCULT).

