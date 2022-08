Formiga sediará, nos dias 12 e 13 deste mês, a 14ª edição do Festival da Linguiça.

O evento ocorrerá no estacionamento do Terminal Rodoviário.

Na sexta-feira (12), o público poderá conferir show de ‘Sgt. Pepper’s, banda cover do The Beatles.

No sábado (13), as atividades terão início às 11h. Shows com André Gouvêa e Demônios da Garoa.

Fonte: Decom