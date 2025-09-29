A comunidade se prepara para um dia especial de celebração neste sábado, 4 de outubro, com a realização do Festival Gastronômico Rural. O evento promete reunir fé, cultura popular e a autêntica culinária mineira, em uma programação diversificada que se estenderá ao longo de todo o dia.

Missa, cavalgada e atrações culturais marcam o início do evento

As atividades terão início às 10h, com a tradicional Missa e a chegada da Cavalgada, momentos que simbolizam a espiritualidade e a forte ligação do festival com as raízes rurais da região. A partir daí, o público poderá acompanhar uma série de apresentações culturais que exaltam os costumes locais.

Entre os destaques da programação estão o show de talentos, a apresentação da Folia de Reis — manifestação religiosa e folclórica muito presente na cultura mineira —, além de shows musicais com os artistas Sinhô Passarim & Flor Bunita e a dupla Marlon & Márcio, que prometem animar o público com repertório típico da música regional.

Gastronomia e tradição no centro da festa

O festival tem como objetivo valorizar a gastronomia rural, convidando os visitantes a saborear pratos típicos preparados com ingredientes regionais e receitas tradicionais. A culinária mineira será um dos grandes atrativos do evento, que busca também fortalecer laços comunitários e preservar as tradições culturais do campo.

Mais do que uma festa, o Festival Gastronômico Rural se apresenta como um momento de encontro entre gerações, celebração da fé e exaltação da identidade cultural mineira. Aberto ao público e com entrada franca, o evento é uma oportunidade para reunir famílias, promover a cultura local e viver uma experiência autêntica do interior. A comunidade está convidada a participar e fazer parte dessa celebração.

Com informações da Prefeitura de Formiga