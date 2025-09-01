A cidade se prepara para receber o Festival Gastronômico Rural – Edição Fazenda Velha, que será realizado no sábado, dia 4 de outubro. O evento promete valorizar a culinária e a cultura local por meio de uma programação diversificada.

O festival contará com pratos típicos, feira gastronômica e apresentações culturais, reunindo o melhor da tradição rural em um só espaço. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência autêntica, com sabores marcantes e manifestações artísticas que representam a identidade da região.

Mais do que um encontro gastronômico, o evento é uma oportunidade para conhecer, saborear e valorizar a cultura local. A comunidade está convidada a participar e prestigiar essa celebração das raízes e da tradição rural.

Com informações do Decom Formiga