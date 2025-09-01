Com orgulho e reconhecimento, a Polícia Militar de Minas Gerais celebra, nesta segunda-feira (1), os 44 anos da atuação feminina na corporação. A data marca um importante capítulo na história da segurança pública mineira, destacando valores como coragem, determinação e vocação para servir.

Desde a incorporação das primeiras mulheres em 1981, a presença feminina tem se consolidado com disciplina, competência e dedicação. Ao longo dessas quatro décadas, as policiais militares demonstraram que a farda não tem gênero, mas exige compromisso e amor pela missão de proteger a sociedade.

As pioneiras abriram caminhos e inspiraram gerações, contribuindo para o fortalecimento da instituição e reafirmando o papel essencial da mulher na segurança pública.

A celebração deste marco é também uma homenagem ao legado de superação e conquistas que enche de orgulho o povo mineiro e engrandece a Polícia Militar de Minas Gerais.

Com informações da PMMG