Após um intervalo de 16 anos, a seleção brasileira masculina de basquete voltou a conquistar o título da AmeriCup, a Copa América da modalidade. A final foi disputada na noite de domingo (31), em Manágua, na Nicarágua, e colocou frente a frente os tradicionais rivais Brasil e Argentina. Em um jogo equilibrado, a equipe brasileira venceu por 55 a 47, em clima de revanche pela derrota sofrida na edição de 2022, em Recife (PE), quando foi superada pelos argentinos por 75 a 73.
Este é o quinto título do Brasil em 20 edições da competição. A última conquista havia sido em 2009. Na disputa pelo terceiro lugar, os Estados Unidos venceram o Canadá por 90 a 85 e ficaram com a medalha de bronze.
A campanha brasileira na AmeriCup somou cinco vitórias em seis partidas. O único revés foi contra os Estados Unidos, no último jogo da primeira fase, quando a seleção já estava classificada para as quartas de final.
Na decisão, o armador Yago Santos teve atuação destacada, sendo o maior pontuador da partida com 14 pontos (incluindo três arremessos de três pontos) e cinco assistências. O ala Bruno Caboclo também se sobressaiu, com 11 pontos e sete rebotes. Gui Deodato (nove pontos) e Vítor Benite (oito) contribuíram de forma decisiva para a vitória.
“Precisamos olhar para tudo o que cada jogador fez aqui e nos orgulhar de ganhar um título. E, além disso, contra a Argentina, o que torna tudo ainda melhor — especialmente em um torneio que já havíamos perdido antes… Então, sim, temos que comemorar; todos precisam se orgulhar do que fizeram. E temos que pensar nos próximos passos, porque é isso que queremos — colocar o Brasil cada vez mais alto no topo”, declarou Yago, de 26 anos, em coletiva após a final.
Yago foi eleito o MVP (Most Valuable Player) da competição e integrou o All Star Five (quinteto ideal) da AmeriCup ao lado de Caboclo. Completam a seleção ideal o argentino Juan Fernández, o norte-americano Javonte Smart e o canadense Kyshawn George.
O técnico Aleksandar Petrovic, que retornou ao comando da seleção há um ano e quatro meses, destacou a força defensiva da equipe como fator decisivo para a conquista. “Eu sempre disse ao time que o ataque pode vencer um único jogo, mas para ganhar o título, você tem que defender. Estou muito feliz porque fizemos isso, conseguimos mudar nossa mentalidade”, afirmou.
O próximo desafio da seleção brasileira será o torneio classificatório para a Copa do Mundo de Basquete de 2025, com início previsto para novembro. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Venezuela, Colômbia e Chile.
Campanha do Brasil na AmeriCup 2025:
• 23/08 – Brasil 81 x 76 Uruguai
• 24/08 – Brasil 84 x 66 Bahamas
• 26/08 – Brasil 78 x 90 Estados Unidos
• 28/08 – Brasil 94 x 82 República Dominicana (quartas de final)
• 30/08 – Brasil 92 x 77 Estados Unidos (semifinal)
• 31/08 – Brasil 55 x 47 Argentina (final)
Com informações da Agência Brasil