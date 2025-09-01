Um homem com 40 prisões anteriores por crimes como roubo, extorsão, tráfico de drogas e lesão corporal voltou a ser detido em Minas Gerais durante a operação Nexus, deflagrada pela Polícia Militar. Ao todo, a soma das penas máximas dos crimes pelos quais ele responde chega a 219 anos de prisão.

A prisão faz parte de uma força-tarefa que durou 15 dias em todo o Estado e resultou na captura de 1.400 foragidos da Justiça. Entre eles, 139 tinham dez ou mais passagens criminais. No total, os detidos estiveram envolvidos em 5.069 ocorrências anteriores, com destaque para 896 registros por tráfico de drogas e 77 por homicídios.

As capturas foram viabilizadas graças ao uso das novas funcionalidades do Sistema de Gestão Operacional (SiGOp), uma plataforma que reúne dados estatísticos e permitiu à PM um aumento de mais de 20% na média diária de prisões com mandados judiciais.

Segundo o capitão Rafael Veríssimo, porta-voz da Polícia Militar, a tecnologia foi decisiva para o sucesso da operação. “A Nexus mostra que investir em tecnologia significa mais eficiência no combate ao crime. Com o SiGOp acessível ao policial militar na ponta da linha, a instituição potencializa o processo de identificação e captura dos criminosos reincidentes e prioritários, aumentando a efetividade das ações e garantindo mais segurança à população”, afirmou.

A reportagem do jornal Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) para obter mais informações sobre o caso do homem preso 40 vezes, mas ainda não obteve retorno.

Com informações do Hoje em Dia