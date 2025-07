A Prefeitura de Formiga, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito, anuncia importantes mudanças no fluxo viário da rua Doutor Teixeira Soares, com o objetivo de melhorar a segurança de pedestres, organizar a circulação e garantir mais fluidez ao trânsito em uma das vias mais movimentadas da cidade.

As alterações serão implantadas em até 45 dias e contemplam dois trechos distintos, que passarão a operar em sentido único, atendendo ao interesse coletivo e aos princípios de segurança e mobilidade urbana.

O primeiro trecho funcionará em sentido único da ponte (Engenho de Serra) em direção à Igreja Matriz. O sentido inverso será desviado pelas ruas Eulália de Faria Nunes e Benjamin Constant, que receberão ajustes para garantir segurança e fluidez.

O segundo trecho também passará a operar em sentido único, da ponte (Engenho de Serra) em direção ao bairro Cidade Nova. O sentido inverso será feito pela rua Padre Fernando, no caso de veículos pequenos, e pela rua Ides Edson de Rezende, para veículos de maior porte e também veículos pequenos.

Outras intervenções também serão realizadas em vias do entorno, incluindo sinalização e ajustes de estacionamento, visando facilitar manobras e garantir o fluxo seguro nos novos trajetos.

As alterações foram definidas com base em estudos técnicos de fluidez e segurança viária, considerando a geometria das vias e a capacidade de manobra, o grande volume de tráfego e as retenções frequentes causadas por veículos de grande porte, pontos críticos de conflito entre veículos e pedestres, além da necessidade de melhorar o acesso à região central e aos bairros adjacentes.

A iniciativa busca beneficiar a coletividade, garantindo um trânsito mais organizado, reduzindo riscos para pedestres, otimizando o tempo de deslocamento e promovendo a ordem urbana, princípios fundamentais da administração pública.

Um mapa explicativo com os novos sentidos será distribuído em pontos estratégicos e divulgado em formato digital pelo site e pelas redes sociais da Prefeitura. Equipes da Superintendência estarão presentes durante a implantação, monitorando a área e prestando suporte aos condutores.

Fonte: Decom Formiga