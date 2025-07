O volante Alexsander assinou contrato com o Atlético até o fim de 2029. O anúncio oficial da contratação foi feito pelo Galo nesta quarta-feira (30). O jovem jogador, de 21 anos, foi contratado em definitivo junto ao Al Ahli, da Arábia Saudita. Ele teve passagem de destaque no Fluminense, clube que o revelou, entre 2022 e 2024.

O atleta será o novo camisa 5 do elenco. A chegada do jogador reforça o elenco comandado pelo técnico Cuca, que ganha mais uma opção para o meio-campo na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Revelado no clube carioca, Alexsander foi campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Volante canhoto, ele acabou sendo vendido ao Al Ahli, clube no qual também foi campeão continental, da Liga dos Campeões da Ásia em 2024/25, ao vencer o Kawasaki Frontale-JAP (ex-clube de Hulk) na grande final.

Ficha técnica de Alexsander:

Nome: Alexsander Christian Gomes da Costa

Nascimento: 8 de outubro de 2003 (21 anos)

Local: Rio de Janeiro – RJ

Carreira: Fluminense (2022-2024), Al-Ahli-SAU (2024-2025)

Títulos: Campeonato Carioca (2023), Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024), Liga dos Campeões da Ásia (2024/25)

Fonte: Hoje em Dia