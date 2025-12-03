O público de Formiga e região terá a oportunidade de assistir, nesta sexta-feira (5), às 19h, ao espetáculo “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, que será apresentado na praça de alimentação do Prédio 1 do UNIFOR-MG. A entrada é gratuita.

A montagem narra a história de Willy Wonka, uma menina que cresceu dentro de uma fábrica de chocolates, mas vivia sob a proibição da mãe — proprietária da fábrica e dentista de comer qualquer doce. A narrativa se transforma quando Willy decide abrir os portões da fábrica para cinco meninas, dando início à magia que toma conta do palco.

O espetáculo apresenta personagens marcantes, como Augusta, a comilona; Mia, a jogadora; Charlie, a menina pobre e generosa; Violet, a curiosa; e Júlia, a rica mimada, além da enigmática Rainha Mistério, bailarinas de jazz e outras surpresas. Ao todo, 130 bailarinas, com idades entre 4 e 70 anos, interpretam coreografias que mesclam ballet, jazz dance, dança contemporânea e zumba.

Sob a direção geral de Flávia Leão, bailarina, coreógrafa e produtora cultural, o espetáculo reúne alunas do Espaço Tainmó, do Country Clube e da Escola Pequeno Aprendiz. Segundo a diretora, “Cada menina leva para o palco um pedaço da própria história. Meu papel é apenas acender a luz para que elas brilhem.”

Durante o evento, o público terá à disposição um quiosque com salgados e bebidas não alcoólicas.

O espetáculo promete encantar famílias inteiras, unindo dança, imaginação e a doçura da arte, oferecendo uma experiência cultural única para moradores e visitantes de Formiga.

Com informações Flávia Leão