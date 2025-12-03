A Polícia Militar registrou, na tarde dessa terça-feira (2), uma ocorrência de estelionato contra um idoso no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga.

De acordo com a corporação, o suspeito — conhecido da vítima — teria realizado transferências bancárias sem autorização, somando R$ 65 mil. Durante a apuração, a companheira do suspeito foi identificada como destinatária de parte do dinheiro. Inicialmente, ela negou o recebimento, mas após análise dos extratos bancários confirmou que recebeu e utilizou parte da quantia.

A mulher recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito de estelionato também acompanhou a equipe para prestar esclarecimentos. Um celular usado nas transações foi apreendido.

A Polícia Militar reforçou a necessidade de atenção a possíveis golpes financeiros, especialmente contra pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade.

Com informações da PMMG