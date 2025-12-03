A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de comercialização de três suplementos alimentares irregulares: Prosatril, Erenobis e Óliver Turbo. Com a medida, os produtos não podem mais ser vendidos, distribuídos, fabricados, importados, divulgados ou consumidos em território nacional.

Os suplementos Prosatril e Erenobis, fabricados pela Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda., estavam sendo comercializados sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A agência alerta que o Erenobis contém a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis), ingrediente proibido em suplementos alimentares desde abril deste ano, por falta de evidências que comprovem sua eficácia e segurança.

Além desses, o suplemento Óliver Turbo, produzido pelo Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda., também foi alvo da medida. A Anvisa determinou sua apreensão e proibiu todas as formas de comercialização e divulgação, igualmente por ausência de registro e notificação junto ao órgão regulador.

A decisão da Anvisa reforça a importância de adquirir suplementos somente por meios legais e registrados, garantindo a segurança do consumidor. A agência continua monitorando o mercado para coibir a circulação de produtos irregulares que possam representar riscos à saúde da população.

Com informações do Hoje em Dia