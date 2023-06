Devotos participaram, neste fim de semana, da tradicional reza de São João na cidade de Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. À meia-noite desse sábado (24), eles espalharam brasas no chão e fizeram a caminhada descalços, sem se queimar. A celebração é realizada anualmente pela Comunidade Quilombola do Mato do Tição e é uma maneira de demonstrar a fé inabalável no santo.

Conforme destacou a prefeitura da cidade, trata-se de uma tradição centenária, apoiada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, como forma de mantê-la viva. O executivo municipal ainda ressaltou que a celebração conta com “pés descalços em brasas no chão e muita fé”.

A reza é realizada sempre na passagem do dia 23 de junho para o dia 24, data em que a igreja católica celebra São João. O momento mais esperado é justamente o de pisar sobre as brasas.

A festividade é reconhecida como bem cultural imaterial pelo Patrimônio Histórico do município.

Fonte: O Tempo