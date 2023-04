Uma mulher teve que cancelar seu casamento em Marília, no interior de São Paulo, para participar do enterro de sua mãe, que tinha 43 anos. As festividades iriam acontecer no sábado (15). A mãe da noiva morreu em um acidente na sexta-feira (14) após o carro em que ela estava bater de frente com uma carreta.

Segundo o jornal Correio do Interior, o acidente ocorreu porque um motorista de 75 anos fez uma ultrapassagem proibida na BR-135. O carro em que a mãe da noiva estava iria bater de frente com o veículo que fazia a ultrapassagem, quando desviou, mas acabou batendo com a carreta.