Um homem morreu após tombar uma carreta carregada com cinco toneladas de soja na Fernão Dias. O acidente foi na manhã deste domingo (16) na altura do km 925, na região de Itapeva (MG).

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações do Autopista Fernão Dias, parte da carga ficou na pista e foi preciso bloquear a via para fazer a retirada do produto.

Ainda conforme a concessionária, a fila de carros chegou a oito quilômetros. A pista no sentido Belo Horizonte também precisou ser fechada devido à parte da soja que ficou espalhada.

Fonte: G1 Sul de Minas