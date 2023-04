A Polícia Civil de São Paulo solucionou um assassinato e prendeu um suspeito que confessou o crime em uma sessão de terapia. Michel Bergel, de 27 anos, foi preso em casa na última quinta-feira (13) em Ubatuba, no litoral norte.

Bergel contou ao psicólogo que matou um vizinho no dia 30 de março. Ele admitiu que já tinha tentado matar uma garota de programa e que mais jovem costumava matar gatos e cães.

Ele teria chamado o vizinho para usar drogas, deu um ‘mata leão’ para derrubar a vítima, o esfaqueou e golpeou com um pedaço de madeira. Depois, dormiu perto do corpo e o enterrou no quintal no dia seguinte.

O psicólogo, ao ouvir o relato, decidiu procurar um advogado e denunciou o caso à polícia. O suspeito foi preso em casa no bairo Ubatumirim e não demonstrou arrependimento.

Segundo a polícia, um vizinho que está desaparecido desde 30 de março é a provável vítima que teve o corpo encontrado depois da confissão. Os agentes aguardam laudo da necrópsia para confirmar a identificação.

Fonte: Itatiaia