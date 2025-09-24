Yhudy, de 14 anos, filho da influenciadora Mileide Mihaile e do cantor Wesley Safadão, foi submetido a uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19), em São Paulo, após diagnóstico de um tumor ósseo no crânio. A condição, conhecida como granuloma eosinófilo ou histiocitose de Langerhans, foi identificada após o adolescente apresentar queixas de dores de cabeça.

Segundo nota divulgada por Mileide Mihaile nesta quarta-feira (24), o procedimento foi realizado com sucesso e Yhudy recebeu alta hospitalar na segunda-feira (22). Ele já se encontra em casa, sob cuidados médicos.

A família informou que o resultado da biópsia ainda está em andamento, mas os indícios apontam para um tumor benigno, sem necessidade de tratamento complementar, como quimioterapia.

Em comunicado, os familiares agradeceram o apoio recebido e pediram respeito à privacidade do adolescente para garantir um ambiente tranquilo durante sua recuperação.

Com informações do Itatiaia