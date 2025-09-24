O Cruzeiro e a torcida organizada Máfia Azul foram condenados a pagar R$ 100 mil por danos morais à mãe de um torcedor do Atlético Mineiro, morto após uma emboscada a um ônibus com atleticanos em novembro de 2021, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A decisão é da 22ª Vara Cível da Comarca da capital e foi proferida pelo juiz Christyano Lucas Generoso.

Além da indenização, os réus deverão arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A ação foi movida pela mãe da vítima, que alegou que o ônibus coletivo em que seu filho estava foi cercado por integrantes da Máfia Azul.

Segundo o magistrado, a denúncia apresentada pelo Ministério Público comprovou que os agressores pertenciam à torcida organizada, incluindo o então presidente da entidade. O torcedor alvinegro foi perseguido ao tentar fugir do local e atacado com pauladas. Ele foi socorrido, mas morreu dois dias depois. Outros passageiros também foram agredidos com pedaços de pau e barras de ferro, e foguetes foram lançados contra o ônibus, que acabou incendiado.

Em agosto de 2025, no mesmo processo, Cruzeiro e Máfia Azul já haviam sido condenados a indenizar o pai da vítima, também em R$ 100 mil, por danos morais.

Procurados pelo jornal Hoje em Dia, o Cruzeiro e a torcida organizada não se manifestaram até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para posicionamentos.

Com informações do Hoje em Dia