A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará no próximo dia 8 de outubro, às 18h, a capacitação “Educação Especial: Diálogos com a Família”. O evento, que será realizado no CEMAP (rua Alderico Nogueira, 470 – bairro Sagrado Coração de Jesus), tem como público-alvo pais e familiares de alunos da Educação Especial regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Fortalecimento da parceria entre escola e família

A capacitação tem como principal objetivo fortalecer a parceria entre a escola e as famílias de alunos com necessidades educativas especiais. Durante o encontro, será oferecido um espaço de diálogo, troca de experiências e aprendizado conjunto, com a realização de oficinas conduzidas por profissionais especializados na área.

A iniciativa conta com o apoio das associações Renova Mães e Família Formiga Azul. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o evento representa mais uma ação voltada à inclusão e ao progresso educacional dos estudantes com deficiência, destacando a importância da participação ativa dos pais no processo de aprendizagem.

Evento gratuito e exclusivo

O evento é gratuito e exclusivo para pais e familiares de alunos da Educação Especial da rede municipal. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/1f81zEGyERDAYAbx68

Com a capacitação “Educação Especial: Diálogos com a Família”, a Prefeitura de Formiga reafirma seu compromisso com a educação inclusiva e com o protagonismo das famílias no processo de ensino e aprendizagem, criando oportunidades para a construção de uma escola mais acolhedora e participativa.

Com informações da Prefeitura de Formiga