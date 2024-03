Emaranhado e confusão. Essas duas palavras definem os fios e cabos soltos espalhados pelas vias públicas e calçadas de Divinópolis. A fiação solta vem causando receio aos moradores, que temem acidentes e reclamam da poluição visual.

Na semana passada, o MPA divulgou o caso de um motociclista que ficou com ferimentos no pescoço e nas mãos, ao ser atingido por fios soltos na avenida JK, em frente o Hemominas. Após a divulgação dessa reportagem, os leitores do MPA, relataram outros locais que os problemas com a fiação são frequentes. Os bairros mais citados por eles, são: Belvedere, São José, Porto Velho, Catalão, São Judas Tadeu, Bom Pastor, dentre outros bairros.

De quem é a responsabilidade?

No dia 15 de fevereiro de 2022, a Prefeitura de Divinópolis, fez uma reunião com os representantes da Cemig e das empresas responsáveis pelo serviço de internet e telefonia. Na época, durante o encontro foram citados os acidentes causados pelos fios soltos na cidade que, inclusive, causaram amputações de membros e lesões graves às vítimas, e sobre a dificuldade da identificação dos proprietários dos fios.

A vice-prefeita Janete Aparecida enfatizou, aos representantes das empresas, que a responsabilidade civil e criminal é das empresas proprietárias dos fios, que todas terão que identificar os seus fios e que o município fará a fiscalização. “A retirada desses fios e cabos que deixaram de ser utilizados, é urgente. É preciso fazer um plano conjunto para retirar todos os cabos mortos pela cidade, ação conjunta entre Cemig, prefeitura e empresas”, reforçou Janete em 2022.

O Secretário de Trânsito, Lucas Estevam, que participou da reunião informou que, sempre que a Settrans recebe alguma denúncia de cabos caídos, uma equipe se desloca até o local para fazer a desobstrução da via, quando os cabos não oferecem risco aos agentes. “Muitas vezes temos que cortar os cabos, por não conseguir identificar a empresa responsável”, afirmou.

Sobre as empresas que concordaram com o plano a ser executado de retirada dos fios soltos nas ruas em 2022:

Todas as empresas presentes concordaram no plano a ser executado e se dispuseram a contribuir. Participaram da reunião representantes da Cemig e das empresas: Telecom, Algar, MGNet, ValsiNet, Sempre Internet, Telefônica Brasil S/A, Telemont, Petranet, Vero e Master.

Força Tarefa para retirada dos fios e cabos em 2022

Após o encontro com Prefeitura, no dia 07 de março de 2022, o Poder Executivo deu início à força tarefa para eliminação de cabos inutilizados.

Posicionamento recente da Prefeitura

Neste sábado (16), completa mais de 2 anos, que a reunião entre Prefeitura e empresas foi realizada, mas os problemas relacionados com a fiação e cabos soltos não param de serem registrados por moradores.

O MPA entrou em contato com a Prefeitura, recentemente, para saber se a força tarefa para retirada de cabos e fios soltos, continua, a assessoria informou em nota “que para realizar denúncia sobre fios soltos, basta ligar para o número (37) 3229 6650 para que o mesmo possa ser recolhido. A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que para realizar denuncia/solicitação em relação à vigilância ambiental, basta ligar para o número (37) 3229 6823 para que a mesma possa tomar as providências necessárias”.

Posicionamento da Cemig

O MPA entrou em contato com a assessoria da Cemig, na quinta-feira (14), e em nota a Cemig esclareceu “que o cabo no caso do motociclista ferido na avenida JK em Divinópolis, na quarta-feira (13), não faz parte da rede da companhia, tratando-se de cabeamento de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, que utiliza os postes de maneira compartilhada, mediante assinatura de contratos, observando a regulação emitida pelos órgãos competentes. As empresas de telecomunicações são responsáveis pela fixação e preservação de seus cabos em perfeitas condições, conforme as normas técnicas. A responsabilidade pela manutenção e correção de eventuais condições inseguras também é dessas empresas.

A Cemig destaca que realiza um trabalho de acompanhamento da situação das redes utilizando suas equipes do serviço de campo. Quando são identificadas situações inseguras ou chegam informações de terceiros sobre risco à população, imediatamente a Cemig aciona as empresas de telecomunicações. Em casos de risco iminente, a própria Cemig realiza o primeiro atendimento para eliminar a condição de risco, até que as empresas responsáveis realizem a adequação definitiva em suas redes. A Cemig tem instruído as empresas que compartilham os postes para buscarem uma melhor gestão de seus próprios ativos, de modo a trazer mais segurança à população, às redes de telecomunicações e à rede de distribuição de energia elétrica.

Em ocorrências com fios partidos, que podem ser ocasionadas por chuvas, raios, colisões de veículos e quedas de árvores, dentre outras situações, a população deve acionar a companhia imediatamente. Vale destacar que, ao encontrar um fio caído ao solo, a pessoa não deve se aproximar nem deixar ninguém se aproximar do cabo, pois ele pode estar energizado. Nesse caso, a recomendação da Cemig é que a população acione imediatamente a companhia pelo telefone 116 – que funciona 24 horas por dia – e aguarde a chegada dos técnicos no local. Em caso de perigo e/ou acidentes, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar: o telefone dos Bombeiros é 193 e o da PM, 190″.

Posicionamento da Algar Telecom

Em nota, a Algar Telecom explicou que vistoriou a região do acidente que ocorreu com o motociclista na avenida JK, e não identificou cabos da companhia rompidos no local. A empresa ainda esclarece que segue todas as determinações que regulamentam o setor, incluindo as normas sobre a instalação de fios e cabos em postes. Há trabalhos contínuos de monitoramento da rede, incluindo a detecção de rompimento de cabos e, caso algum problema estrutural seja identificado, equipes são destacadas imediatamente para a reparação das estruturas.

Posicionamento da Vivo

Em nota, A Vivo informou que cumpre a legislação vigente, monitora permanentemente a qualidade e a segurança de sua rede e sempre que necessário faz manutenção periodicamente. A empresa orienta a população a entrar em contato para informar sobre cabos soltos ou rompidos através do nosso site www.vivo.com.br, além dos canais oficiais no Facebook e Twitter.

O MPA entrou em contato com as empresas Oi e Claro, mas até o fechamento dessa reportagem, as empresas não deram respostas. Veja fotos e vídeos de mais registros de fios soltos:

Fonte: Sistema MPA