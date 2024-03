As vendas de veículos novos e usados com financiamento bancário somaram 1 milhão de unidades nos dois primeiros meses de 2024 no Brasil, melhor marca para o período desde 2012. Os dados são da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional.

Apenas em fevereiro de 2024, os brasileiros compraram 525 mil veículos financiados. O número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o país, representa um crescimento de 30,7% na comparação com o mesmo período de 2023, mas queda de 6,6% em relação a janeiro.

“O mês de fevereiro, assim como em janeiro, mostra números positivos e que esse início de ano está dando continuidade à recuperação do setor vista no segundo semestre de 2023. Vale ressaltar que a queda em relação ao mês anterior se deve ao número de feriados no período, uma vez que a média de veículos financiados em fevereiro por dia útil é maior do que em janeiro”, comenta Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.

No segmento de autos leves, a alta foi de 26,2% ante fevereiro de 2023. Comparado a janeiro, houve queda de 10,5%. Já o financiamento de veículos pesados teve alta 24,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 6,1% em relação a janeiro. O número de financiamentos de motos no mês foi 45,8% maior do que em fevereiro de 2023 e 3,2% maior do que em janeiro.

