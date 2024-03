Um caminhão teve parte da carga furtada após se envolver em um acidente na Rodovia Fernão Dias, em Careaçu (MG), na manhã dessa sexta-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo estava carregado com produto biológico contaminante, como exames de sangue, e seguia até um laboratório em Belo Horizonte (MG).

A ocorrência foi registrada no km 819 por volta de 5h30. Os suspeitos teriam abordado o veículo parado às margens da pista, arrombado o baú e furtado parte da carga que seguiria para análise na capital mineira.

Ainda segundo a PRF, dentro das caixas havia produtos biológico contaminante, como exames de sangue, fezes e urina. E são considerados riscos biológicos os vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos.

Conforme a polícia, mesmo com o motorista informando o risco de contaminação, o furto continuou. Os suspeitos fugiram e a polícia foi acionada.

No local, a PRF fez a guarda para transbordo do restante do material. Segundo a polícia, não houve derramamento da carga, material danificado, nem contaminação ao meio ambiente.

Segundo a PRF, como a carga não tem serventia, caso seja descartada em local inapropriado, que os moradores acionem a vigilância sanitária da cidade e empresa que faz coleta de resíduos hospitalares para recolher os produtos.

A PRF não informou a dinâmica do acidente.

Fonte: G1 Sul de Minas