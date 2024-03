Uma mulher, de 48 anos, morreu atropelada, neste sábado (16), na BR-494, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB), averiguou que a mulher estava inconsciente e apresentando lesões graves. Assim, a equipe solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA).

As equipes dedicaram aos primeiros atendimentos, mas a mulher sofreu Parada Cardiorrespiratória (PCR), e não reagiu aos estímulos. Ainda conforme o Samu, ela morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista abandonou o local. Eles encontraram pedaço do retrovisor e também do para-choque.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), atuou na ocorrência.

A polícia liberou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), por ausência do Serviço do Luto.

Fonte: Portal Gerais