Após a vacinação contra dengue patinar em Belo Horizonte nas primeiras semanas da campanha, a procura pelo imunizante aumentou com a ampliação do público-alvo. Cerca de 30 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos foram levados pelos pais aos postos de saúde para receber a Qdenga. Restam cerca de 19 mil doses, e as famílias não devem deixar a proteção dos filhos para a última hora. Não há estoque suficiente para todos.

A nova faixa etária é formada por cerca de 120 mil pessoas. A prefeitura de BH informou que seguiu as orientações do Ministério da Saúde e aguarda o envio de mais remessas. O laboratório responsável já informou que está com capacidade limitada de fabricação, mas que irá priorizar a rede pública.

Serviço

Na capital, a vacina contra a dengue está disponível nos 152 centros de saúde. Nove deles – um em cada regional – estarão abertos neste sábado.

Este é sábado consecutivo de disponibilização das doses. Diante disso, a prefeitura alerta que “é indispensável que pais, mães e responsáveis legais se programem e compareçam a uma das nove unidades com aqueles que fazem parte do grupo elegível”.

As famílias devem apresentar um documento de identificação com foto das crianças, além do cartão de vacina e do comprovante de endereço em BH. No domingo não haverá vacinação.

Fonte: Hoje em Dia