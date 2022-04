Nada menos do que 498 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas estradas estaduais de Minas no feriado prolongado de Tiradentes. O número é 46% maior do que o registrado no recesso de 2021. Ao todo, 518 operações da Lei Seca foram feitas pela Polícia Militar durante quatro dias.

As ações da Operação Inconfidência foram realizadas de 21 a 24 de abril nos mais 30 mil quilômetros de vias estaduais ou federais – delegadas ao Estado.

Além do abuso de álcool ao volante, a corporação informou que 54 pessoas morreram em acidentes nas rodovias. Houve uma redução de 39% no número de óbitos.

Outros dados informados pela PM indicam o recolhimento de 567 carteiras nacionais de habilitação (CNHs), aumento de 61% em relação ao mesmo feriado em 2021. A operação realizou ainda 218 prisões e apreensões, e a remoção de 221 veículos.

A operação conseguiu recuperar 21 veículos roubados e recapturar 14 foragidos.

Ao todo, foram realizadas 4.137 operações nas rodovias de Minas pela PRM-MG.

Fonte: Hoje em Dia