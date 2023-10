Uma casa foi atingida por um incêndio após ser invadida no bairro Papagaio, em Machado (MG). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas no imóvel. A Polícia Militar foi acionada para investigar o motivo do fogo e tentar identificar suspeitos pelo crime.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário, um homem de 53 anos, disse que utiliza o imóvel como local de lazer e que fogo se espalhou pela casa após ela ser invadida durante a ausência dele. O caso aconteceu nesse sábado (28).

Conforme os bombeiros, o incêndio de móveis se propagou pela casa e foram realizadas operações de rescaldo para prevenir novos focos.

A Polícia Militar foi acionada. O motivo e o responsável pelo crime ainda eram desconhecidos.

Fonte: G1 Sul de Minas