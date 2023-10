Um temporal atingiu a cidade de Arcos na tarde deste domingo (29), com ventos fortes e muita destruição, em vários pontos da cidade.

De acordo com a Rádio Vertical FM, nas redes sociais, os relatos e as imagens mostram que o vento provocou o destelhamento e a queda de muitas árvores, em todas as regiões.

No Centro, os galhos de uma árvore caíram sobre o telhado da Escola Estadual Yolanda Jovino Vaz, na Rua Vereador João Veloso, uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e provocou danos na residência que estava desocupada. Em outro trecho da mesma rua, telhas foram parar no meio da rua.

Na Avenida Sanitária trecho 1, uma árvore caiu sobre a pista, próximo da praça do Arcoense Ausente. Na rua Jarbas Ferreira Pires, uma placa caiu na calçada e danificou a fiação.

Na rua 25 de dezembro telhas foram arrancadas de um telhado. Na rua Formiga, também no Centro, várias árvores foram atingidas.

Na praça do Bairro São Judas uma estrutura foi arrancada e caiu no meio da rua. Na Praça do Bairro Jardim Bela Vista muita árvore também foi atingida.

O Corpo de Bombeiro não informou o número de chamados que eles receberam durante o temporal.

Fonte: Rádio Vertical FM