Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, em decorrência de uma sentença condenatória.

O indivíduo é suspeito de ter cometido um homicídio na cidade de Penedo, no estado de Alagoas, e estava foragido da Justiça, tendo se estabelecido na cidade de Nova Serrana.

A ação que culminou na prisão do suspeito foi conduzida pelos delegados Diógenes Caldas Do Vale e Wagner de Souza Lino que informaram que o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça em Penedo no dia 3 de junho de 2019. Após intensas investigações, a equipe policial conseguiu localizar o homem no bairro Campo Belo, onde estava residindo com a companheira dele.

Ao ser abordado, o homem não ofereceu resistência à prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil em Nova Serrana para as providências cabíveis. Agora, ele aguardará a transferência para o estado de Alagoas, onde deverá responder pelo crime.

Fonte: Polícia Civil