Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) morreu após chegar debilitada ao laboratório de zoologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). As imagens da necropsia mostram que o animal estava com uma grande quantidade de material plástico alojada no estômago e intestino.

Ela chegou com vida à Unidade de Estabilização de Animais Marinhos da Udesc — localizada no município catarinense de Laguna —, que integra o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), mas não resistiu um dia.

As imagens da necropsia foram divulgadas pelo projeto em sua página oficial no Facebook. Na publicação, a unidade de Laguna do PMP-BS alerta para a quantidade de fragmentos de plástico encontrada no sistema digestivo da tartaruga e afirma que situações como essa tem se tornado cada vez mais frequentes.

Fonte: CNN