O detento Matheus Henrique Ferreira Maia, de 25 anos, que havia fugido de um hospital em Itaúna durante escolta policial em 2024, foi recapturado pela Polícia Militar na última sexta-feira (3), durante uma operação no Bairro Morada Nova II, em Itaúna (MG).

De acordo com a Polícia Militar, ao perceber a chegada dos agentes, Matheus tentou escapar pulando pelos telhados de residências vizinhas. Em seguida, tentou se esconder dentro de uma cama box em uma das casas, mas acabou localizado e preso após cerco montado pela equipe policial.

Matheus tinha dois mandados de prisão em aberto: um por homicídio e outro pela fuga registrada em setembro de 2024. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele escapou enquanto era escoltado por policiais penais do Presídio de Itaúna para atendimento médico em um hospital da cidade. A fuga aconteceu no momento do desembarque, quando ele conseguiu se desvencilhar dos agentes.

Admitido no Presídio de Itaúna em 8 de março de 2024, Matheus já tinha passagens pelo sistema prisional desde 2018. Após ser recapturado, ele foi novamente encaminhado ao Presídio de Itaúna ainda na sexta-feira, conforme informou a Sejusp.

Com a recaptura, a Polícia Militar encerra a busca pelo foragido, que já estava na mira das autoridades desde o episódio da fuga.

Com informações do G1 Centro-Oeste