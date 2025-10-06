Na manhã desta segunda-feira (6), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter apreciado a conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O diálogo, que durou cerca de 30 minutos, teve como foco principal as tarifas de 50% impostas pela Casa Branca a produtos brasileiros.

Durante a ligação, Lula solicitou a retirada das sobretaxas e das sanções aplicadas a autoridades brasileiras. Em publicação nas redes sociais, Trump declarou: “Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”

Segundo o governo brasileiro, os dois líderes concordaram em realizar um encontro presencial em breve. As possibilidades incluem a Cúpula da Asean, na Malásia; a COP30, em Belém; ou uma visita oficial de Lula aos Estados Unidos.

A aproximação entre os presidentes já havia sido sinalizada no fim de setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Na ocasião, eles se cumprimentaram com um abraço e manifestaram interesse em agendar uma reunião para tratar das tarifas comerciais.

A ligação desta segunda-feira é vista como um passo inicial para a retomada do diálogo bilateral. Para conduzir as negociações, Lula designou o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda). Do lado norte-americano, o interlocutor será o secretário de Estado, Marco Rubio.

Com informações do Metrópoles